Чкаловск, Нижегородская область, , 04:36 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил иск с требованием признать банкротом МУП «Банно-прачечное предприятие» Чкаловска, которое оказывает услуги бань, прачечных для жителей города уже почти 60 лет. Истцом в деле выступает ИФНС №5 Нижегородской области, заседание по делу назначено на 8 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд от межрайонной инспекции ФНС №5 по Нижегородской области 8 июля 2019 года, к производству было принято 10 июля и заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 8 октября 2019 года. Сумма исковых претензий — 386 094,68 рубля. В качестве управляющего для МУП предложен участник СРО Союз Авангард.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждён 11 августа 2009 года в Чкаловске администрацией городского округа. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор с февраля 2018 года — Евгений Кокорин.

В чкаловском районном издании «Знамя» уточняется, что предприятие работает свыше 60 лет, а с 2016 года три бани объединили под «крылом» МУП. Еженедельно городскую баню посещают 120−140 чкаловцев.

Напомним, весной 2019 года налоговая служба требовала обанкротить муниципальное предприятие «Нижегородские бани», которое включает восемь бань Нижнего Новгорода. В удовлетворении иска фискальному органу было отказано, так как к моменту рассмотрения претензий по существу долги были погашены. Основанием для иска к предприятию, работающему с 1992 года, стал долг свыше 1,65 млн рублей.

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