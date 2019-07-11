Симферополь, , 16:30 — REGNUM

Крым возглавил список самых популярных внутренних авианаправлений России. Об этом 11 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК.

«Крым возглавляет список самых популярных внутренних направлений в июле. Согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Biletix, на Крым приходится 14% от всех внутренних бронирований», — отметили в минкурортов РК.

В пресс-службе также отметили, что у следующего в рейтинге популярности направления — 8% всех внутренних бронирований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году симферопольский аэропорт стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полётов на внутренних линиях. За первый месяц лета он принял более 640 тысяч пассажиров, увеличив суточное количество рейсов до 85.

Об этом: Симферопольский аэропорт вновь стал лидером на внутренних линиях России