Тбилиси, , 13:39 — REGNUM

Запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный по инициативе российского руководства в связи с «антиоккупационными», русофобскими по направленности митингами в Тбилиси, вступил в силу с 8 июля, и сегодня прямые авиарейсы в направлении российских аэропортов из Тбилисского международного аэропорта, а, соответственно, — и из Батуми, не выполняются.

В справочной службе Тбилисского международного аэропорта желающим вылететь в Россию гражданам советуют покупать транзитные билеты и отсылают к кассам грузинской авиакомпании «Джорджиан Эарвейс», которая на сегодняшний день обеспечивает перевозки пассажиров через Ереван.

По информации представителей грузинской авиакомпании, билеты пользуются повышенным спросом, несмотря на их цену, которая с учетом транзита в 3−4 раза выше стоимости билета на прямой авиарейс. Скажем, на 12 июля билет эконом-класса из Тбилиси в Москву стоит 1493 лари (более 33 000 российских рублей), на 13 июля — 1592 лари, на 14 июля — 1789 лари, а на 20 июля его можно купить за 810 лари.

«Джорджиан Эарвейс» предлагает перелет с самым коротким временем в пути — от 3 часов 3 минут.

Транзитные перевозки между Москвой и Тбилиси обеспечивают также азербайджанская авиакомпания AZAL (через Баку), белорусская «Белавиа» (через Минск), «Turkish Airlines» и «Pegasus» (через Стамбул), но время в пути здесь занимает порой до 15−20 часов.

Самый дешевый перелет из Тбилиси в Москву через Баку предлагает авиакомпания AZAL, билеты которой начинаются от 9436 рублей (в одном направлении).

Российские авиакомпании в числе перевозчиков пассажиров на направлении Москва — Тбилиси даже в транзитном списке не фигурируют.