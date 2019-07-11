Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева пытается отсудить у МЧС России более 1 млрд рублей. Согласно материалам дела, находящегося на рассмотрении в арбитражном суде Москвы, долг образовался после поставки шестого самолёта-амфибии Бе-200 ведомству.

Газета «Военно-промышленный курьер» сообщает, что суд назначил рассмотрение спора по существу на 26 сентября. Ответчик отвергает иск, так как не может перечислить средства по вине авиазавода, расположенного в Ростовской области. Так, документы на оплату оформлены ненадлежащим образом — неправильно указана ставка НДС.

В ведомстве заявили, что документы возвращались авиазаводу на доработку трижды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в сентябре 2018 года Таганрогский авиазавод имени Бериева передал МЧС России пятый борт самолёта-амфибии Бе-200ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: Таганрогский авиазавод намерен взыскать с МЧС РФ 1 млрд рублей