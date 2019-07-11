Тегеран, , 11:41 — REGNUM

Глава блокчейн-сообщества Ирана Мохаммад Шарги заявил о том, что Иран полностью поддерживает решение китайских предпринимателей по созданию крипто-ферм в Иране, потому что это является прекрасной возможностью для привлечения инвестиций в страну. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Мохаммад Шарги отметил, что в настоящее время деятельность крипто-ферм не регулируется законодательством, и все они работают по специальному разрешению от Министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана. Тариф на электроэнергию для ферм составляет 2 цента, то есть равен среднему тарифу для граждан страны.

По мнению Мохаммада Шарги, криптофермы должны платить за электроэнергию по тарифу для юридических лиц, равному 7 центов, при этом их деятельность должна быть полностью легализована и подкреплена соответствующим законодательством. Он призвал правительство страны принять соответствующие меры.