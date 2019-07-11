Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM

Объем нетто-продаж евро в Казахстане по итогам мая 2019 года составил 31,8 млрд тенге ($82,7 млн), что на 21,4% больше, чем годом ранее. Об этом 11 июля сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам января-мая 2019 года нетто-продажи евро в стране выросли на 39,4%, до 137,2 млрд тенге ($357 млн). На Алма-Ату приходится 50,4% от общего объема «чистых» продаж, на Нур-Султан — 10,9%, на Чимкент — 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем нетто-продаж российских рублей в Казахстане составил 242,5 млрд тенге ($637 млн), что на 22,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, под нетто-продажами валют подразумевается выручка от продаж — величина дохода при обмене валюты за вычетом курса валюты.

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