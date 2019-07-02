Южно-Сахалинск, , 08:41 — REGNUM

Участие Сахалинской области в трёхдневной работе V Восточного экономического форума обойдется региональной казне в 44,5 млн рублей. Средства будут потрачены на модернизацию прошлогоднего павильона и прочие рекламные принадлежности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Большая часть внушительной суммы — 28 617 948 рублей — будет потрачена на модернизацию прошлогоднего выставочного павильона. В техническом задании оговорено, что исполнитель за указанные деньги обязан будет выполнить работы по расконсервации павильона, который хранится на набережной кампуса ДВФУ на острове Русский, выполнить демонтаж различных конструкций, очистить от ржавчины, обеспылить, затем заново покрасить, остеклить, и так далее.

Затем исполнитель должен будет наполнить павильон новым содержимым, разбить его на тематические зоны.

Остальные средства будут потрачены на изготовление сувенирной продукции, прочие составляющие визита сахалинской делегации на V ВЭФ, включая проживание делегации, услуги по охране, безопасности и прочее.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сахалинской области сообщило, что новый павильон к V ВЭФ изготавливать не будет. Принято решение модернизировать прошлогодний. Но экономии, в итоге, не получилось: год назад на экспозицию Сахалина, занявшую 1 место на «Улице Дальнего Востока», островные власти потратили 32,9 млн рублей.