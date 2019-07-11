Душанбе, , 04:32 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года в Таджикистан поступили лекарственные и медицинские препараты на сумму 25 млн 500 тыс. долларов. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

По предоставленной источником информации, гуманитарную помощь лекарственными средствами Таджикистан получил на сумму 6,4 млн долларов. Для реализации с последующим получением финансовой выгоды в страну поступило медикаментов на сумму 18,2 млн долларов, в других целях — на сумму 885,3 тыс. долларов.

За январь-июнь 2019 года объем экспорта медикаментов составил 4,6 млн долларов. При этом было выдано 63 лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также 17 разрешений, позволяющих производить законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Напомним, что на данный момент в Таджикистане работает 2 тысячи 477 фармацевтических учреждений, из которых 500 учреждений находится в Душанбе, 336 располагается в районах республиканского подчинения, 696 — в Хатлонской области, 885 — в Согдийской области и лишь 60 — в Горно-Бадахшанской автономной области.