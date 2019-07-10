Москва, , 14:26 — REGNUM

Правительственный законопроект, направленный на упрощение и смягчение налогового законодательства, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Правительство предлагает изменить некоторые параметры налогообложения. В частности, законопроект предлагает вновь вернуть нормы об отмене уплаты налога при продаже недвижимости. Ранее граждане должны были уплачивать подоходный налог с суммы, полученной с продажи своей недвижимости, если они продали ее менее, чем через три года после покупки. Затем минимальный срок владения недвижимостью был увеличен до пяти лет. Однако президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию отметил, что необходимо вновь снизить минимальный срок владения недвижимостью для ее продажи без уплаты налога до трех лет. Однако такие нормы коснутся только единственной недвижимости гражданина.

Кроме того, законопроект также дает право получать налоговые вычета на имущество родителям и усыновителям, которые приобретают жилье для своих детей-инвалидов. При этом возраст таких детей неважен.

Законопроект также упрощает правила получения налоговых документов. Правительство предлагает разрешить обращаться в налоговую и получать соответствующие документы через многофункциональные центры (МФЦ).

Кроме того, правительство также предлагает поправить и другие налоговые нормы. В частности, законопроект предлагает установить нулевую ставку по налогу на прибыль организаций для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек. Кроме того, правительство также предлагает сделать бессрочной нулевую ставку налога на прибыль организаций, работающих в сфере образования или медицины.

Как отмечали в правительстве, ко второму чтению в законопроекте появятся изменения. В частности, правительство планирует распространить нулевую ставку налога на прибыль организаций на организации, которые занимаются соцобслуживанием граждан.

Кроме того, правительство также планирует дополнить законопроект нормами, связанными с тем, чтобы установить налоговые ставки на электронные системы доставки никотина многоразового использования, а также ввести акцизы на кальянные смеси.