Москва, , 13:27 — REGNUM

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о поправках к правительственному законопроекту, направленные на регулирование налоговой нагрузки на нефтяные компании и уровня цен на бензин. В частности, сегодня нефтезавод может обращаться за компенсацией из федерального бюджета (демпфирующая надбавка к обратному акцизу) в случае получения 56 тыс. рублей за тонну. Правительство предложило снизить эту цифру до 51 тыс. рублей. Таким образом, уверены в правительстве, нефтезаводы будут получать большую компенсацию из федерального бюджета.

«Давление на цены в случае роста цен на сырье на мировых рынках будет еще меньше, поэтому предлагаемый правительством механизм лишь снижает влияние тех факторов, которые существуют, на розничные цены на бензин», — заявил в ходе пленарного заседания замминистра финансов Илья Трунин.

Кроме того, ориентир для получения компенсации из федерального бюджета предлагается снизить и для дизельного топлива — с 50 до 46 тысяч рублей за тонну.

Однако первоначальная концепция законопроекта не предусматривала никакого регулирования в области цен на бензин и дизельное топливо — он был направлен на введение дополнительных льгот для компаний-добытчиков редких металлов. Как объяснил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), правительство направило поправки в этот законопроект, так как он вносит изменения в налоговое законодательство, и так как 1 июля истекло действие соглашения между правительством и нефтяниками о сдерживании цен на нефть.

Между тем большинство депутатов и спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутились тем, что правительство внесло поправки, которые противоречат первоначальной концепции законопроекта. Это нарушение норм регламента работы Госдумы, подчеркнул Володин.

«Так нельзя, никто не имеет право нарушать концепцию. Если мы хотим пойти на это, нам нужно выйти перед депутатами и сказать: да, концепция закона меняется», — заявил Володин.

В связи с этим, он предложил перенести рассмотрение законопроекта на 16 июля с тем, чтобы профильный комитет разрешил сложившиеся противоречия и закон был принят без нарушений норм регламента.

«Давайте вернем данный законопроект комитету на доработку и до вторника на следующей неделе (16 июля) комитет может еще раз проработать и либо … внести нам таблицы предложенных поправок, которые не соответствуют концепции закона, либо правительство, понимая, что законопроект предлагает внести поправки концептуально не соответствующие тем предложениям, которые они хотели бы, чтобы были рассмотрены нами. Одним словом, у нас есть выбор, но главная задача — сделать законопроектную деятельность эффективной с позиции качества и соответствия нормам закона и регламента», — отметил Володин.