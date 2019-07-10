Сеул, , 13:03 — REGNUM

В первом квартале 2019 года в Южной Корее увеличилось финансирование нефинансовых компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с января по март текущего года сумма средств, потраченная на финансирование нефинансовых компаний Южной Кореи составила 15,8 трлн вон (~$13,38 млрд), что является самым высоким показателем с первого квартала 2011 года.

Известно, что в первом квартале года частные капиталовложения в оборудование составили 33,4 трлн вон (~$28,28 млрд), частные инвестиции в строительство — 48,7 трлн вон (~$41,24 млрд), что на 6,7 трлн вон (~$5,67 млрд) и 2,7 трлн вон (~$2,28 млрд) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Банка Кореи, инвестиции в строительство жилых домов сократились на 2,6 трлн вон (~$2,2 млрд), до 23,5 трлн вон (~$19,9 млрд).

Кроме того, чистые капитал домохозяйств и некоммерческих организаций составил 26,7 трлн вон (~$22,61 млрд), что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.