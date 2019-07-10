Москва, , 12:05 — REGNUM

Сложная политическая ситуация — запрет полётов российских туристов в Грузию — подтолкнула Тбилиси обратить взор и на другие рынки, в том числе на Казахстан, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Уровень жизни в Казахстане сопоставим с российским, а значит жители республики в теории могут заменить российских туристов. В 2018 году число казахстанских туристов, посетивших Грузию, выросло на 25% и составило 59 тыс. человек.

«Однако представители казахстанского туристического сектора отмечают, что жители страны не активно скупают путевки в Грузию. Причин несколько. Главное — это, конечно, экономика.

Пару лет назад можно было отдохнуть в Грузии за 400−450 тыс. тенге на двоих, однако, сейчас сумма составит минимум 600−650 тысяч тенге. Основной фактор — курс доллара, так как вместе с ним растут и цены на туры. Люди сдают билеты, так как боятся столкнуться с тамошними митингами», — пояснил эксперт.

Ну и конечно, фактор Ирана, наиболее осторожные туристы боятся, что в случае удара США по Тегерану, персы нанесут ответный удар по союзникам американцев. Естественно для туристов из Казахстана есть прекрасная альтернатива — Турция и Азербайджан. Политического негатива там нет, а условия лучше, чем в Грузии.

«Можно сделать однозначный вывод, что Казахстан не сможет спасти грузинский платежный баланс. И если авиасообщение с Россией не будет восстановлено, грузинскую экономику и грузинскую валюту ждут не самые лучшие времена.

Пока лари просто падал на негативных ожиданиях. Но вероятно, что к октябрю платежный баланс страны даст трещину и девальвация грузинской валюты на 50−100% может стать реальностью», — высказал свое мнение Разуваев.

Стоит отметить, по данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Грузию посетило около 1,7 миллиона россиян, которые потратили $710 млн. На сегодняшний день аннулировано уже более 60% броней в грузинских гостиницах. Ущерб грузинского туристического рынка составил около $200 млн. До конца года эта цифра может увеличиться до $750 млн. Весь ВВП Грузии для сравнения — примерно $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России не исключают возможность, что ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят.

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