Москва, 10 июля 2019, 12:05 — REGNUM
Сложная политическая ситуация — запрет полётов российских туристов в Грузию — подтолкнула Тбилиси обратить взор и на другие рынки, в том числе на Казахстан, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Уровень жизни в Казахстане сопоставим с российским, а значит жители республики в теории могут заменить российских туристов. В 2018 году число казахстанских туристов, посетивших Грузию, выросло на 25% и составило 59 тыс. человек.
Ну и конечно, фактор Ирана, наиболее осторожные туристы боятся, что в случае удара США по Тегерану, персы нанесут ответный удар по союзникам американцев. Естественно для туристов из Казахстана есть прекрасная альтернатива — Турция и Азербайджан. Политического негатива там нет, а условия лучше, чем в Грузии.
Стоит отметить, по данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Грузию посетило около 1,7 миллиона россиян, которые потратили $710 млн. На сегодняшний день аннулировано уже более 60% броней в грузинских гостиницах. Ущерб грузинского туристического рынка составил около $200 млн. До конца года эта цифра может увеличиться до $750 млн. Весь ВВП Грузии для сравнения — примерно $15 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД России не исключают возможность, что ранее введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией (с 8 июля) может быть снят.
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