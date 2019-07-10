Ташкент, , 11:34 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение АО «Узбекнефтегаз» увеличить объемы добычи углеводородного сырья, включая природный газ — до 42,3 миллиарда кубических метров и сжиженный газ — до 1,5 миллиона тонн в 2024 году, следует из постановления главы Узбекистана.

«Увеличить объемы добычи углеводородного сырья обеспечивающее полное удовлетворение потребностей отраслей экономики и населения, а также прибыльность компании», говорится в постановлении.

Мирзиёев постановил привлекать крупные мировые нефтегазовые компании к добыче углеводородного сырья на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами, повысить операционную эффективность и оптимизацию затрат предприятий нефтегазовой отрасли, а также снизить их долговую нагрузку с привлечением независимых международных экспертов.

«Привлечь в 2020—2022 годах не менее 6 зарубежных нефтесервисных организаций для участия в международных тендерных торгах по реализации инвестиционных проектов, осуществляемых национальными нефтегазовыми компаниями», говорится в постановлении.

Также, президент распорядился широко внедрить в деятельность компаний в этой сфере современные информационно-коммуникационные технологии с учетом зарубежного опыта, в том числе на основе реализации концепции"Цифровое месторождение».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали договор о поставках газа, согласно которому с 2018 года Узбекистан обязуется ежегодно поставлять в Россию 4 млрд кубометров газа