Ханой, , 07:26 — REGNUM

Южнокорейская компания LS Cable & System Asia расширит производственные мощности во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, дочернее предприятие компании LS Cable & System Vietnam планирует инвестировать 4,1 млрд вон (~$3,46 млн) в расширение предприятия.

«Мы планируем увеличить свои производственные мощности в связи с растущим спросом на рынках Вьетнама и АСЕАН», — сообщили представители компании.

Ожидается, что после расширения годовой объем производства кабелей среднего напряжения увеличится на 29%, до $120 млн.

Известно, что на долю LS Cable & System Vietnam приходится 48% вьетнамского рынка кабелей.

Представители компании надеются, что благодаря развитию новых городов и подземному электроснабжению рынок силовых кабелей будет расти на 10% в год.