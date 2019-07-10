Ханой, 10 июля 2019, 07:26 — REGNUM
Южнокорейская компания LS Cable & System Asia расширит производственные мощности во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, дочернее предприятие компании LS Cable & System Vietnam планирует инвестировать 4,1 млрд вон (~$3,46 млн) в расширение предприятия.
«Мы планируем увеличить свои производственные мощности в связи с растущим спросом на рынках Вьетнама и АСЕАН», — сообщили представители компании.
Ожидается, что после расширения годовой объем производства кабелей среднего напряжения увеличится на 29%, до $120 млн.
Известно, что на долю LS Cable & System Vietnam приходится 48% вьетнамского рынка кабелей.
Представители компании надеются, что благодаря развитию новых городов и подземному электроснабжению рынок силовых кабелей будет расти на 10% в год.