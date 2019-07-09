Москва, , 15:19 — REGNUM

Дилеры французской автокомпании Renault в России начали продажи нового «каблучка» Dokker Stepway. Об этом сообщает пресс-служба французского бренда.

Новинка предлагается автолюбителям с бензиновым 82-сильным мотором объёмом 1,6 л и с дизельным 90-сильным мотором объёмом 1,5 л. Двигатели агрегатируются с механической коробкой передач.

Сообщается, что, в отличие от классической версии модели, Dokker Stepway имеет защитные хромированные накладки на передний и задний бамперы. Кроме того, автопроизводители снабдили машину передними противотуманными фарами с хромированной окантовкой.

В салоне Dokker Stepway эксклюзивная обивка кресел, кожаная оплетка руля, а на передней панели есть декоративные вставки в отделке «матовый хром».

Также в автомобиле для пассажиров заднего ряда имеются столики, как в самолёте. Для водителя предусмотрен подлокотник.

Под капотом Renault Dokker размещён бензиновый двигатель на 82 л. с. и 1,5-литровый турбодизель на 90 л. с. Они работают в паре с 5-скоростной «механикой».

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