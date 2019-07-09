Москва, , 14:21 — REGNUM

Туристы, планировшие отдых в Грузии, делают выбор в пользу альтернативных вариантов, заявил 8 июля PR-директор Aviasales Янис Дзенис на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Перераспределение происходит не с точки зрения точек влёта в Грузию, а перераспределение происходит в сторону смены планов. Путешественники или вообще решают остаться дома, или выбирают для себя альтернативные направления», — заявил Дзенис.

Как отметил представитель бизнеса, нет статистически корректных данных, свидетельствовавших о том, что российские туристы «так сильно хотят в Грузию» и пользуются стыковочными рейсами для попадания в эту страну. Напротив, на фоне снижения интереса к Грузии, увеличилось количество бронирований и поисковых запросов в Сочи и Крым. Бенефициаром в данной ситуации является и Турция.

Комментируя данные по летнему сезону, Дзенис отметил, что Сочи по показателям пока не удалось «побить» показатели Крыма:

«Это постоянный спор двух летних главных точек, и пока получается, что Крым сильно лидирует по отношению к Сочи и обходит его на 10−15%», — заявил представитель сервиса.

Из «интересного» в международных направлениях Дзенис отметил тот факт, что Казахстан перестаёт быть только рабочим направлением:

«Казахстан начинает быть направлением для путешественников. Мы эту информацию можем подтвердить бронированием отелей в этой стране», — рассказал Дзенис.