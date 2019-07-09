Пекин, , 12:44 — REGNUM

Китайский автопроизводитель Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. Сообщил о 24,8% падении продаж автомобилей в июне относительно того же месяца 2018 года, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Общий объем продаж автомобилей компании составил 141 655 единиц в июне 2019 года, что существенно ниже 188 458 проданных за тот же месяц годом ранее. Продажи за первую половину 2019 года достигли 825 208 единиц, что на 31,7% ниже, чем за первое полугодие 2018 года.

Отмечается также, что в расчеты были включены и продажи завода в Чунцине и совместных предприятий вроде Changan Ford и Changan Mazda, как дочерних предприятий компании.

Отметим, что Китай является крупнейшим авторынком, который впервые за два десятилетия переживает спад продаж, который начался в 2018 году и продолжился в 2019 году.

Всего в мае было продано в Китае 1,913 млн автомобилей, что на 16,4% ниже, чем за тот же месяц 2018 года, о чем ранее сообщала Китайская ассоциация автопроизводителей.

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