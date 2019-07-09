Москва, , 11:13 — REGNUM

Власти Москвы проведут аукцион по приведению в нормативное состояние 144 тысяч кв. метров шумозащитных экранов, сообщили журналистам 9 июля в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Указано, что работы предусматривают замену 144 тысяч квадратных метров шумозащитных панелей вдоль дорог до конца 2019 года. Начальная цена контракта составляет 993 миллиона рублей.

«Стремясь защитить комфорт проживающих в непосредственной близости от магистралей людей, а также уделяя повышенное внимание экологическим нормам, столица активно закупает услуги на ремонт и установку шумозащитных экранов», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, программа приведения в нормативное состояние шумозащитных экранов на объектах улично-дорожной сети столицы рассчитана на три года. Ефимов отметил высокую значимость закупки и необходимость организовать «качественную обратную связь с участниками рынка».

11 июля пройдёт публичное представление закупки, его организует департамент города Москвы по конкурентной политике.