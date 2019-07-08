Екатеринбург, , 18:39 — REGNUM

В Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ представлены экспозиции более 40 компаний из Турции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Среди них предприятия, работающие в сфере металлургии и станкостроения, робототехники и электрооборудования, а также разработчики аэрокосмических технологий. Турецкая делегация насчитывает более 200 человек.

Сегодня, 8 июля, на ИННОПРОМе прошёл Российско-турецкий промышленный форум. В ходе него министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк отметил, что эта крупная выставка поможет предпринимателям страны показать свои возможности и найти деловых партнеров. Также он отметил, что с каждым годом растёт интерес банков и компаний России к турецкой экономике.

«И мы готовы со своей стороны оказать всё необходимое содействие для комфортного сотрудничества», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Екатеринбурге торжественно открылся уже десятый по счёту ИННОПРОМ. А завтра, 9 июля, на выставку приедет Владимир Путин. Добавим, Турция в 2019 году является страной-партнёром ИННОПРОМа.