Москва, , 18:26 — REGNUM

Инфляция в России в июле ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%. Такой прогноз приводится в обзоре Банка России «Картина инфляции. Июль 2019 года».

Как отмечается в документе, виюне годовая инфляция замедлилась до 4,66% после 5,13% в мае, что «оказалось ниже прогнозного диапазона Минэкономразвития».

«Повышение тарифов в сфере ЖКХ на 2,4% с 1 июля приведёт к нормализации годовых темпов роста цен на регулируемые услуги начиная с июля, поскольку суммарная индексация тарифов в текущем году (с учётом их повышения с 1 января) установлена на том же уровне, что и в 2018 году (4%)», — говорится в докладе регулятора.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что в июне в России была зафиксирована нулевая месячная инфляция. Такой показатель наблюдается впервые с 1991 года. Инфляция с начала текущего года, по оценке ведомства, достигла 2,5%.

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