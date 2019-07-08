Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM

Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.

Метро Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Метрополитен собирался купить электрические запчасти для подвижного состава. Закупка была разбита на 16 лотов.

«В своей жалобе заявитель указывает, что ряд чертежей запчастей, приведенных в составе документации отсутствуют», — пояснили в УФАС.

Жалобу рассмотрели и признали справедливой, теперь ГУП «Петербургский метрополитен» придется повторить всю процедуру закупки с нуля.

Как отмечает ИА REGNUM, за последнее время это уже не первая успешная жалоба ООО «Моспик» на действия руководства подземки. 27 мая 2019 года Санкт-Петербургское УФАС России рассмотрело две жалобы той же компании — на конкурсы по поставке запчастей к вагонам метро (начальная цена контракта более 615 млн руб.) и запчастей для подвижного состава (начальная цена более 268 млн руб.).

Было установлено, что обе конкурсные документации не позволяют участнику закупки определить технические характеристики закупаемых товаров, поскольку некоторые чертежи имеют ненадлежащее качество, содержат нечитаемые параметры или полностью отсутствуют. Также отсутствовало описание отдельных товаров, которые планировал приобрести метрополитен.

Тогда комиссия Санкт-Петербургского УФАС России также аннулировала обе закупки.