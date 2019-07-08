Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом необходима для инновационного развития экономики России. Об этом 8 июля на панельной дискуссии «Формирование агломераций как инструмент развития регионов» на выставке ИННОПРОМ заявили эксперты.

Вице-президент Центра стратегических разработок Наталья Трунова отметила, что что и в Екатеринбурге, и в Челябинске уже имеется большая концентрация бизнеса и умов. При этом в условиях инновационной экономики нужно обеспечить внутри России условия для «передвижения умов». Необходимо увеличить плотность коммуникаций между важными городскими центрами, считает эксперт.

С ней согласен и свердловский вице-губернатор Олег Чемезов. По его словам, в России кроме Екатеринбурга и Челябинска нет больше городов-миллионников, расположенных друг от друга на расстоянии всего 200 км. По его мнению, конурбация на Урале уникальна и вполне имеет шансы претендовать на места в международных рейтингах.

«Повышается производительность труда, развиваются инновации. Если мы создадим достаточную скорость передвижения товаров и людей, мы получим существенный экономический эффект», — пояснил Чемезов.

С энтузиазмом к проекту относится и глава Свердловской железной дороги Иван Колесников. По его словам, создание таких инфраструктурных масштабных объектов позволит стать драйвером развития экономики, причём не только в пределах двух регионов, но и всей страны. Он напомнил. что проект по созданию ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом является перспективным и включён в долгосрочную программу развития РЖД.

Гендиректор хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов отмечает, что главная цель создания ВСМ заключается в том, чтобы объединить Челябинск и Екатеринбург в единое социально-экономическое пространство. По его словам, магистраль станет тем инструментом, с помощью которого можно будет доезжать из центра Челябинска до центра Екатеринбурга за один час и десять минут.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») со своей стороны напомнил собравшимся о том, что в Китае ВСМ объединили разрозненные территории и это дало развитию экономики страны серьёзный толчок. Он также предложил руководству Свердловской и Челябинской областей встретиться на площадке комитета и совместно с Минстрансом, Минстроем, Минвостокразвития, Минфином и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти вопросы развития транспортной инфраструктуры будущей конурбации Екатеринбург — Челябинск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM планы по строительству ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом вынашиваются уже несколько лет. Расстояние порядка 200 километров можно будет преодолевать за час и десять минут.

Участок между Екатеринбургом и Челябинском станет частью магистрали «Евразия», которая может соединить Пекин и Берлин.