Москва, , 13:59 — REGNUM

Запрета приносить мобильные телефоны в школу можно избежать, если пересмотреть систему образования в части информационных технологий. Об этом заявил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний о развитии цифровой экономики в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.

«Современные дети с младенчества осваивают технику — смартфоны, планшеты, интернет. Но они должны обладать знаниями о безопасности в сети. Как есть уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», так и должны быть уроки, посвященные основам информационной безопасности. Возможно тогда и не придется запрещать носить с собой телефоны», — заявил Неверов.

Кроме того, отметил он, обеспечить внутреннюю кибербезопасность необходимо за счет именно российских технологий, которые сегодня идут на экспорт.

«Внутренняя безопасность может быть построена исключительно за счет конкурентоспособных технологических решений, произведенных в России. Продукт успешно экспортируется, востребован на международном рынке. Технологическое превосходство может быть достигнуто исключительно благодаря конкуренции с мировыми аналогами», — отметил Неверов.

В Госдуме по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина проходят парламентские слушания на тему развития цифровой экономики в РФ. Участие в мероприятии принимают депутаты, члены правительства, а также эксперты и представители передовых российских IT-компаний.