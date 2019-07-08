Москва, , 13:53 — REGNUM

В «Справедливой России» предлагают санкции к телеканалу «Рустави — 2», передает корреспондент ИА REGNUM8 июля.

«Запретить рекламу в российских СМИ продукции тех компаний, которые рекламируются на «Рустави-2», — предложил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

Фракция также поддерживает запрет на ввоз в Россию вина, воды из Грузии, а также запрета на денежные переводы.

«Мы считаем, что Грузия необходима России, но стремление должно быть с обеих сторон», — сказал Емельянов.