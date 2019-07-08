Тэджон, Южная Корея, , 10:29 — REGNUM

В южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо увеличат минимальную стоимость проезда на такси на 15,9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии уезда Пуё.

По их словам, стоимость проезда будет увеличена до 3300 вон (~$2,8) за 1,4 км, за каждые последующие 90 м будет взиматься плата в размере 100 вон (~$0,085)

Известно, что за непродолжительную поездку на такси (до 3,16 км) пассажирам придется заплатить 5255 вон (~$4,46), что на 15,9% больше, чем до повышения цен. В ночное время, в период 0:00 — 4:00, никаких дополнительных тарифов вводиться не будет.

Известно, что первоначальный тариф был введен в 2013 году. Основной причиной повышения стоимости проезда связана с повышением заработной платы и ростом транспортных расходов.

Напомним, в Южной Корее распространены такси со счетчиком. При посадке в такой вид такси начинается отсчет с фиксированной суммы 2800 — 3300 вон ($2,37~$2,8) — это оплата первых 1,4 — 2 км пути. Далее сумма увеличивается на 100 вон (~$0,089) каждые 90−133 м.