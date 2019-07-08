Екатеринбург, , 05:51 — REGNUM

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в десятый раз открылась в Екатеринбурге. Торжественная церемония прошла в киноконцертном театре «Космос».

От имени правительства России собравшихся поприветствовал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он подчеркнул, что за прошедшие годы ИННОПРОМ добился в индустриальном мире всеобщего признания. Здесь свои разработки представляют более 600 высокотехнологичных компаний, а сами выставки собирают около 50 тыс. участников.

В 2019 году на выставке представлены представители более 90 государств. Кроме того, нынешний ИННОПРОМ уникален тем, что впервые он будет совмещён с Глобальным саммитом GMIS.

Напомним, страной-партнёром выставки в 2019 году является Турция. Как отметил министр промышленности и технологий этой страны Мустафа Варанк, между лидерами России и Турции имеется близкий диалог, между странами растёт товарооборот, увеличиваются объёмы инвестиций.

«Однако наше сотрудничество не отражает весь существующий потенциал. Мы хотим осуществлять экономическое и культурное сотрудничество с регионами России и таким образом диверсифицировать сферы взаимодействия», — сказал министр.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в свою очередь поблагодарил руководство России и Турции за решение провести юбилейный ИННОПРОМ в партнёрстве с Турецкой республикой. Он подчеркнул, что ИННОПРОМ в течение последних десяти лет «создаёт новую реальность, укрепляя связь науки и производства, ускоряя внедренческие процессы, способствуя выявлению и широкому распространению лучших практик во всех сферах нашей жизни — от промышленности до урбанистики и градостроения».

Глава региона также добавил, что вырасти из региональной до международной выставке помогла поддержка правительства России. На полях ИННОПРОМа уже заключено более 500 важных соглашений. Это уже дало многим перспективным намерениям и идеям, а также наукоёмким технологиям и разработкам, перейти в практическую плоскость и стать реалиями современной жизни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ИННОПРОМ-2019 проходит с 8 по 11 июля. В нынешнем году его темой является «Цифровое производство: интегрированные решения». Выбор столь важной темы был вызван актуальными задачами по цифровизации экономики.