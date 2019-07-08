Владивосток, , 06:25 — REGNUM

Самую большую заработную плату на Дальнем Востоке предлагают риелтору на Камчатке — до 1,5 млн рублей. В Приморье менеджер по продажам может заработать до 1 млн рублей. Аналитики популярного сайта поиска работы HeadHunter сделали обзор вакансий и выделили пятнадцать самых дорогих предложений по дальневосточному федеральному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Первая строчка рейтинга предложений с весомым отрывом оказалась у риелтора на Камчатке с зарплатой от 60 тыс. до 1,5 млн рублей. Владивосток в топе на втором месте с зарплатой менеджера по продажам — от 40 тыс. до 1 млн рублей. Впрочем, дальневосточная столица заняла сразу пять позиций из пятнадцати: директору агентства, начальнику отдела продаж предлагают трудоустройство с зарплатой от 70 тыс. до 500 тыс. рублей, тралмастер — работа в Антарктиде, выход из Новой Зеландии — (3,5 тыс. долларов), четвёртый механик (от 210 тыс. рублей) и менеджер по закупкам (с переездом в Шанхай) — от 200 тыс. рублей.

Согласно рейтингу большая часть вакансий предполагает переезд в другой регион и даже страну. Соискателей это не пугает.

«Если посмотреть по резюме дальневосточников, то в среднем 30% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43% соискателей. На втором месте к переезду готовы жители Якутии 37%. Чуть меньше, 35% — их в Магаданской области, 34% в Забайкальском крае. По 31% в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в республике Бурятия (29%), на Камчатке (28%) и Хабаровском крае 24%,» — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО Софья Красуля.

Как сообщало ИА REGNUM, самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были в Барнауле, в Москве и в Тюмени.