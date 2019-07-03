Москва, , 12:40 — REGNUM

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжают лидировать по параметру самая высокая средняя заработная плата. Понятно, что это обусловлено сильной экономикой и ростом этих городов, а, соответственно, потребностью в профессиональных кадрах, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поэтом в крупные города специалистов стараются привлечь высокой оплатой труда и интересной работой — это первый момент. Второй момент — вследствие развития городов растет стоимость минимального проживания в них, соответственно заработная плата также подтягивается к этому уровню.

«В регионах потребность в высококвалифицированных кадрах меньше, а сам уровень жизни ниже, соответственно заработные платы формируются по аналогии с большими городами. Например, в Ростовской области нет большого количества финансовых организаций, которым бы требовалось много высококвалифицированных сотрудников.

У таких сотрудников высокая средняя плата в целом по рынку, но, учитывая экономику области, есть потребность в специалистах сельскохозяйственного сектора. У этих специалистов заработная плата меньше вследствие более низкой квалификации. Поэтому уровень заработных плат напрямую зависит от структуры экономики региона России или города», — пояснил эксперт.

В свою очередь заработная плата является хорошим индикатором спроса на специалистов. Например, в первом квартале 2019 года наибольший рост заработных плат отмечен в Барнауле (11,6%), Новосибирске (9,4%), Екатеринбурге (9,2%), Тольятти (9%). Это говорит о том, что в регионах не хватает кадров, поэтому работодатели готовы увеличивать оплату труда.

«Также за год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего — продавцов (на 3,2%), что говорит также о наеме компаниями большего количества студентов и неквалифицированных работников. Таким образом компании, вероятно, пытаются экономить в сложных экономических условиях», — считает Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле. На втором месте — Москва, на третьем — Тюмень.

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