Москва, , 04:37 — REGNUM

В 2018 г. количество кибератак на финансовую сферу РФ составило 687, сообщается в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

Уточняется, что российские банки за указанный период подверглись 177 атакам. Целью атак было выведение средств.

Кибератаки хакерских групп Cobalt и Silence нанесли ущерб российским банкам за прошлый год как минимум на 58,4 млн руб. Львиная доля (44 млн руб.) приходится на Cobalt. Между тем по сравнению с 2017 г. ущерб от кибератак сократился в несколько раз.

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