Москва, , 15:29 — REGNUM

С 2021 года мэрия Москвы откажется от закупки автобусов с дизельными двигателями и начнёт закупать до тысячи электробусов ежегодно. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, выступая 5 июля на Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Максим Ликсутов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Важный аспект — переход на электрический транспорт. У нас принято постановление правительства, что с 2021 года мы полностью отказываемся от приобретения дизельных автобусов и будем приобретать только электробусы. Сегодня закупаем в год около 300 электробусов, с 2021 года будем закупать по 800−1000 электробусов в год. В Москве уже перемещается около 130 электробусов. По этому показателю Москва является одним из лидеров в Европе», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Ликсутов признался, что «Московские центральные диаметры» не являются новацией столичных властей и аналогичные проекты существуют в других крупных городах мира.

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