Санкт-Петербург, , 15:06 — REGNUM

Инфляция в России в июне в годовом выражении составит менее 5%, заявил 5 июля глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«Год к году в июне будет ниже 5%», — сказал Морозов журналистам в кулуарах Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7−5,2% до 4,2−4,7%.

Регулятор пересмотрел свои прежние прогнозы и пришел к выводу, что инфляция будет ниже ожидаемой по двум основным причинам. Первая — негативный эффект от повышения налога добавочной стоимости исчерпан. Вторая причина — сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса.

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