Москва, , 13:07 — REGNUM

С 1 июля в России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. К каким результатам может привести изменение законодательства о долевом строительстве, ИА REGNUM рассказала заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Марина Карпова.

Ознакомившись с текстом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» иотдельные законодательные акты Российской Федерации» эксперт в сфере экономики недвижимости выделила несколько важных моментов.

«Очередные поправки в закон направлены на дальнейшее недопущение ситуаций с обманутыми дольщиками. Что гарантирует закон будущим дольщикам? Блокировку из средств на счете Уполномоченного банка и их возврат. В случае, если Уполномоченный банк окажется ненадежным, деньги должно вернуть «Агентство по страхованию вкладов» (суммы до 10 млн. руб.). Дом должен достроить Фонд защиты дольщиков (компенсационный фонд), в который застройщик перечисляет деньги — это 1,2 процента от цены договора долевого участия. Казалось бы, все здорово! Но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Марина Карпова Застройщик 1,2 процента платит Фонду безусловно. Каким образом он может компенсировать потраченные средства? Единственно возможным — за счет покупателя, то есть цена договора долевого участия (ДДУ) будет автоматически увеличиваться на эту сумму».

Кроме того, деньги покупателя квартиры блокируются в банке на эскроу-счёте, причём проценты на них не начисляются. Однако деньги имеют свойство дешеветь во времени: то, что можно было купить вчера на 100 рублей, завтра уже не купишь. Значит, когда деньги вернутся, в случае, если застройщик не исполнит свои обязательства, их объективно будет меньше, и на такую же квартиру уже может не хватить.

Тогда возникает вопрос: предусматривает ли блокировка средств их включение в оперативную деятельность банка? Если нет, отмечает эксперт, то довольно приличные денежные средства на продолжительный срок просто изымаются из реальной экономики. «То есть вместо того, чтобы строительство становилось драйвером экономического роста, на практике оно становится драйвером стагнации?» — делает вывод заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ.

Марина Карпова «Нам могут ответить — так нет же! Деньги придут в экономику в виде займов, которые возьмет в банке застройщик, да ещё по более низким ставкам, как предполагается. Но ведь для того и существовал институт долевого участия, чтобы не брать деньги взаем. Значит, ситуация невыгодна девелоперам, а, видимо, выгодна банкам, которые данным законом наделяются официальным правом решать — какие операции со счетов будут проходить, а какие нет. А если следовать логике, что банк должен быть супернадёжным, то получается, что выгодно может быть всего нескольким российским банкам».

Представитель ТПП РФ отмечает, что необходимо посмотреть, как будет осуществляться применение данного закона на практике. Но первое, что можно прогнозировать, подчеркивает эксперт, — это уменьшение девелоперской активности, рост стоимости первичного жилья и, как следствие, вторичного, то есть общий рост стоимости недвижимости в стране.

«Буду рада, если ошибусь», — заключила Марина Карпова.