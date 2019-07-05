Москва, 5 июля 2019, 13:07 — REGNUM
С 1 июля в России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. К каким результатам может привести изменение законодательства о долевом строительстве, ИА REGNUM рассказала заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Марина Карпова.
Ознакомившись с текстом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» иотдельные законодательные акты Российской Федерации» эксперт в сфере экономики недвижимости выделила несколько важных моментов.
Кроме того, деньги покупателя квартиры блокируются в банке на эскроу-счёте, причём проценты на них не начисляются. Однако деньги имеют свойство дешеветь во времени: то, что можно было купить вчера на 100 рублей, завтра уже не купишь. Значит, когда деньги вернутся, в случае, если застройщик не исполнит свои обязательства, их объективно будет меньше, и на такую же квартиру уже может не хватить.
Тогда возникает вопрос: предусматривает ли блокировка средств их включение в оперативную деятельность банка? Если нет, отмечает эксперт, то довольно приличные денежные средства на продолжительный срок просто изымаются из реальной экономики. «То есть вместо того, чтобы строительство становилось драйвером экономического роста, на практике оно становится драйвером стагнации?» — делает вывод заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ.
Представитель ТПП РФ отмечает, что необходимо посмотреть, как будет осуществляться применение данного закона на практике. Но первое, что можно прогнозировать, подчеркивает эксперт, — это уменьшение девелоперской активности, рост стоимости первичного жилья и, как следствие, вторичного, то есть общий рост стоимости недвижимости в стране.
«Буду рада, если ошибусь», — заключила Марина Карпова.