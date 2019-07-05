Киев, , 12:52 — REGNUM

Компания «Укрзализныця» планирует включать грузовые вагоны в пассажирские составы, заявил операционный директор компании Вячеслав Ерёмин 3 июля в интервью ресурсу «Магистраль».

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов. Подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями», — рассказал он.

Чиновник отметил, что такое предложение может быть интересным украинскому бизнесу, особенно на тех направлениях, где отсутствуют хорошие автомобильные дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в 2020 году Украина потратит на строительство и ремонт дорог $4,7 млрд.

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