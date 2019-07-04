Вильнюс, , 16:01 — REGNUM

Сухогруз «Иван Лопатин», принадлежащий компании «Мурманское морское пароходство», будет продан на аукционе. Соответствующее оповещение размещено на литовском электронном портале аукциона. Старт торгов назначен с сегодняшнего дня, 4 июля, а завершатся они 5 августа.

Стартовая цена — 2,4 млн евро, что четыре раза меньше оценки стоимости сухогруза. По данным клайпедского издания Vakarų ekspresas, судно «угрожает СПГ-терминалу», который находится неподалёку от места швартовки «Ивана Лопатина», а арестовали сухогруз в 2017 году по просьбе заявителя из Санкт-Петербурга.

Судно было построено в 2010 году.