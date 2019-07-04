Москва, , 14:58 — REGNUM

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о нанесении отметок на бутылки с продукцией из виноматериалов, чтобы отличать напиток от сделанного из винограда. Об этом сообщили журналистам по итогам заседания правительства.

Предложение связано с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Отметки предлагается делать на бутылках.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пообещал на законодательном уровне оказать поддержку отечественным производителям вина защищённого географического наименования.

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