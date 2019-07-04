Москва, , 12:56 — REGNUM

По итогам июня 2019 года в России было продано на 1% меньше машин чешского бренда Skoda, чем за май 2018 года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Skoda Rapid Skoda-avto.ru

Всего за июнь чешская автокомпания реализовала 7054 машин. Причём за первое полугодие 2019 года было реализовано 39 828 авто. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Лидирует, по данным пресс-службы Skoda Auto Россия, в июне на российском рынке лифтбэк Rapid. За отчетный период было продано 2666 моделей этого авто, что на 17% меньше, чем в июне 2018 года.

Вторую строчку занимает Skoda Octavia. Её предпочли 2190 автолюбителей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Третье место в модельном ряде Skoda занимает внедорожник Kodiaq. За июнь его приобрели 1996 покупателей. Это на 54% больше, чем в июне 2018 года.

Отдельно стоит отметить, что продажи флагманской модели Skoda Superb составили 202 авто (-13%).

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