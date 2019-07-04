Орел, , 12:33 — REGNUM

УФАС Орловской области признал незаконным повышение тарифа на проезд в городе Мценске. Решение принято комиссией управления регионального антимонопольного ведомства.

Как сообщил 4 июля «Орёлград», комиссия признала факт нарушения закона и выдала трем ИП (перевозчикам) предписания «о прекращении участия в антиконкурентном соглашении, одновременно установившим тариф на услугу перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории г. Мценска с 01.02.2019 в размере 20 рублей».

С 1 февраля 2019 года на всех маршрутах Мценска плата за проезд возросла с 17 рублей до 20 рублей. Тогда же, в феврале, было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства со стороны мценских перевозчиков — участников рынка заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения, результатом которого стал рост стоимости проезда в городском транспорте. Сами предприниматели объяснили рост цен ростом затрат на ГСМ, запчасти, заработную плату, а также необходимостью оборудовать автобусы тахографами и ГЛОНАСС. Однако антимонопольная служба выяснила: незадолго до повышения перевозчики — представители трех ИП, работающих в Мценске — провели собрание, на котором рассмотрели варианты повышения стоимости проезда. В УФАС это сочли нарушением «Закона о защите конкуренции», который устанавливает запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если они приводят или могут привести, в том числе к установлению или поддержанию цен и тарифов.