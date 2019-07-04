Москва, , 11:40 — REGNUM

Госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) взимает с граждан плату за трансляцию «Радио России» и радиостанции «Маяк», которая по закону является бесплатной. Это показала проверка Счётной палаты, сообщает 4 июля пресс-служба ведомства.

Настройка радиоприемника Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Отмечено, что РСВО — монополист проводного вещания в городах федерального значения, услугами которого пользуется каждый третий москвич, две трети жителей Петербурга и около 7% жителей Севастополя.

«Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания, поэтому предприятие само их утверждает, причем с произвольной периодичностью», — отметили в Счётной палате.

Так, в Москве тариф за радиоточку пересматривался девять раз с 2013 года и увеличился с 56 до 112 рублей в месяц. В целом по всей стране тарифы за радиоточку увеличились на 87% за период с 2014 по 2017 год, тогда как иные услуги связи подорожали на 13%.

В Счётной палате в этой связи заявили о необходимости установления государственного регулирования тарифов на проводное радиовещание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Счетная палата выявила финансовые нарушения на 1 млрд рублей при проверке Центральной базовой таможни. В частности была завышена стоимость проектно-сметной документации по капремонту объектов таможенной службы.

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