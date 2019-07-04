Москва, , 07:15 — REGNUM

Торги по нефти марки Brent 3 июля завершились ростом. Рост наблюдался с европейской сессии и усилился на американской. Росту котировок способствовал отчет минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за неделю 22−28 июня запасы нефти снизились на 1,085 млн, до 468,5 млн баррелей (прогноз был — 2,964 млн баррелей), запасы бензина — на 1,6 млн, до 230,6 млн баррелей (прогноз был — 2,5 млн баррелей).

Запасы дистиллятов неожиданно выросли на 1,4 млн, до 126,8 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,200 млн баррелей в день.

Сегодня, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,83%, до $63,34. Утреннее снижение нужно расценивать как коррекцию к вчерашнему росту цен.

Решение ОПЕК и ее союзников о продлении сокращения добычи нефти будет поддерживать покупателей в ближайшие дни, потом влияние ослабнет.

В целом картина по нефти остается до конца недели благоприятной. 4 июля в США выходной день.

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