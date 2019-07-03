Чебоксары, , 17:18 — REGNUM

В Арбитражный суд Чувашии поступил многомиллионный иск в отношении одного из предприятий тракторного концерна — агрегатного завода в Чебоксарах. С предприятия хотят взыскать боле 173 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ЛЭП Андрей Грук © ИА Красная Весна

Согласно документу, 2 июля в суд с иском в отношении ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ) вышла АО «Чувашская энергосбытовая компания». Сумма исковых требований составила 173 174 509,5 рублей. Дело пока не принято в производство.

Напомним, агрегатный завод входит в концерн «Тракторные заводы», ряд предприятий которого в настоящее время проходят процедуру банкротства. В отношении ЧАЗ в январе 2018 года было введено наблюдение. Также в прошлом году были внесены изменения в наименование с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».

Как сообщало ИА REGNUM, в состав концерна «Тракторные заводы» входят два десятка предприятий в ряде регионов России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях. Финансовые проблемы начались после того, как не был возвращён многомиллиардный кредит, который в 2011 году ей выдала группа банков. На сегодня долг по договору переуступки передан Внешэкономбанку, сумма задолженности называется разная — от 70 до 120 млрд рублей.

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В 2017 году принято решение по интегрированию концерна «Тракторные заводы» в состав госкорпорации «Ростех» (военный дивизион) и АО «Трансмашхолдинг» (гражданский дивизион). Расположенные на территории Чувашии предприятия вошли в гражданский дивизион (АО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор» и ПАО «Чебоксарский агрегатный завод»).

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