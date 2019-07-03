Москва, , 08:25 — REGNUM

Восемь железнодорожных вокзалов Байкало-Амурской магистрали отремонтированы к празднованию 45-летия с начала ее строительства, сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги».

Ремонт Rodnikovskij-rabochij.ru

Ремонт завершён на вокзалах Тында, Нерюнгри, Новый Ургал, Комсомольск-на-Амуре, Новая Чара, Таксимо, Лена и Северобайкальск. Объекты получили обновленные внутренние пространства и фасады зданий, также вокруг них благоустроена территория, обновлены инженерные системы, отремонтированы кассовые блоки.

Ранее в РЖД сообщали о продолжении работы по оснащению российских вокзалов «умной» системой информирования. Она, в частности, будет получать информацию о движении поездов в автоматическом режиме и выводить её на табло вокзала.

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