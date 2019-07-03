Казань, , 03:59 — REGNUM

Долги лишившегося лицензии в марте 2017 года «Татфондбанка» на начало июня 2019 года превышают 167,545 млрд рублей против 167,502 млрд рублей на начало мая. Число кредиторов составляет 18 065 физических и юридических лиц. Конкурсный управляющий обнародовал итоги своей деятельности со дня банкротства банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Относительно данных на начало мая наблюдался и рост кредиторов, и рост объёма задолженности: с 18 055 до 18 065 и с 167 502 959 000 до 167 545 951 000 рублей. При этом рост был и среди кредиторов первой очереди — с 11 679 с общей суммой требований 71 261 432 00 рублей до 11 684 на сумму 71 249 792 000 рублей.

Размер средств в конкурсной массе на начало июня 2019 года составил 27 797 853 000 рублей, из которых 71 351 000 рублей — это поступления от реализации имущества, 13 596 123 000 — погашение задолженности в добровольном порядке, а 3 394 751 000 рублей — погашение задолженности в принудительном порядке. Расходы на проведение конкурсного производства за рассматриваемый период превышали 2,199 млрд рублей.

Читайте также: Долг «Татфондбанка» сопоставим с 64% всех доходов бюджета республики

Напомним, у республиканского банка, в котором свыше 40% принадлежало региону, проблемы начались осенью 2016 года. В декабре в нём ввели временную администрацию, но это не помогло — в марте 2017 года он лишился лицензии, а материалы, обнаруженные временными управленцами, легли в основу уголовного дела в отношении главы правления, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина и ряда служащих. На сегодня дело Мусина насчитывает свыше 20 эпизодов, а ущерб превысил 50 млрд рублей. Сам бывший банкир — банкрот как физлицо, и финансовый управляющий уже приступил к этапу реализации его имущества.

В мае 2019 года несколько дел по обвинению экс-главы правления банка были объединены в одно производство, и по шести эпизодам злоупотребления полномочиями было предъявлено обвинение. Предварительное следствие продолжается.