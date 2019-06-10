Долг «Татфондбанка» сопоставим с 64% всех доходов бюджета республики

Казань, , 07:15 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного два года назад ПАО «Татфондбанк» подвёл предварительные итоги конкурсного производства к началу мая 2019 года. Общий размер долга перед более 18 тыс. кредиторов — свыше 167,5 млрд рублей. Об этом сообщается в отчёте управляющего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, финансовые трудности в ТФБ, где доля региона на тот момент составляла более 40%, появились в ноябре 2016 года, и уже к декабрю они стали очевидны настолько, что с 15 декабря ЦБ РФ ввёл в отношении банка временную администрацию. Предпринимаемые меры не помогли восстановить состояние и уже в начале марта 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в отношении председателя правления, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина возбудили уголовное дело, которое разрослось за два года следствия до 21 эпизода и свыше 50 млрд рублей ущерба. Расследование дел, возбужденных по фактам хищения под видом выдачи кредитов юрлицам, мены ценных бумаг, злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитам на выпущенные ТФБ облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам, продолжается. Помимо этого, по инициативе конкурсного управляющего банка Роберт Мусин был признан банкротом как физлицо и на сегодня в деле перешли к реализации имущества. Финансовый управляющий бывшего банкира формирует конкурсную массу, в том числе и через расторжение сомнительных сделок, например, дарения дорогостоящей недвижимости, которые были заключены уже после возбуждения уголовного дела.

Читайте также: У девятилетних детей депутата Госсовета Татарии «забрали» коттедж и участки

Конкурсным управляющим продолжается проверка всех обстоятельств банкротства ТФБ, поэтому уголовные дела могут быть не последними. Также ещё не решён вопрос о привлечении к гражданско-правовой ответственности лиц, виновных в банкротстве банка.

На начало мая 2019 года размер долга перед кредиторами ТФБ составляет 167 502 959 000 рублей. Долг установлен перед 18 055 юридическими и физическими лицами. Для сравнения: после последних корректировок в 2019 году доходы республики составят 262 млрд 936 млн 521,5 тыс. рублей, расходы — 285 млрд 914 млн 373,9 тыс. рублей. Таким образом, долги перед кредиторами банка сопоставимы с 63,7% доходной части регионального бюджета.

На первую очередь реестра ТФБ приходится 11 679 кредиторов с общей суммой притязаний 71 261 432 00 рублей, на удовлетворение их требований было направлено 23 519 997 000 рублей. В целом реестр включает 16 605 кредиторов на сумму 149 092 631 000 рублей. Ещё 1 436 кредиторов в реестр не включены, запрошенная ими сумма долга составляет 10 932 464 000 рублей. А требования 14 кредиторов на сумму более 7,477 млрд рублей будут удовлетворены после всех остальных.