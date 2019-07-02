Москва, , 18:28 — REGNUM

Правительство России определило 51 субъект, который освободят от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета. В их число вошли три региона СКФО — Дагестан, Чечня и Ставропольский край. Список утверждён распоряжением, подписанным премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 27 июня 2019 года.

«В соответствии с нормативными правовыми актами субъекты Федерации, которые по уважительным причинам не смогли в полной мере выполнить соглашения о предоставлении субсидий, могут быть освобождены от обязанности возвращать в федеральный бюджет часть субсидии», — указано в сопроводительной записке к документу.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Дагестане неосвоенными остались 10,2 млрд рублей, которые были выделены из федеральной казны на реализацию целевых программ. В конце февраля председатель правительства республики Артем Здунов на сессии регионального парламента назвал ряд причин, из-за которых сложилась такая сумма остатка, и заверил, что неиспользованные средства в 2019 году будут освоены в полном объёме.