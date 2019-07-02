Севастополь, 2 июля 2019, 17:23 — REGNUM
Власти Севастополя надеются в течение месяца привлечь единственного поставщика услуг для строительства нового онкодиспансера, больницы «скорой помощи» и инфекционной больницы. Об этом 2 июля журналистам заявил губернатор Дмитрий Овсянников.
Он также отметил ряд проблемных вопросов, связанных с зелёными насаждениями на месте строительства медучреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Ольга Тимофеева заявила журналистам, что строительство новой больницы скорой помощи в Севастополе оказалось под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место.
Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине нарезали под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.
Подробнее: Строительству новой больницы в Севастополе угрожает «третья сила» — сенатор
Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе ищут подрядчика строительства онкодиспансера за 2,5 млрд руб