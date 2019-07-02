Севастополь, , 17:23 — REGNUM

Власти Севастополя надеются в течение месяца привлечь единственного поставщика услуг для строительства нового онкодиспансера, больницы «скорой помощи» и инфекционной больницы. Об этом 2 июля журналистам заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

«5 июля в Крыму будет вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Будет обсуждаться весь ход реализации ФЦП, в том числе организация этого решения по трём больницам», — отметил Овсянников.

Он также отметил ряд проблемных вопросов, связанных с зелёными насаждениями на месте строительства медучреждений.

«Другой площадки нет. Все три площадки в докладе озвучены для определения единственного поставщика», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Ольга Тимофеева заявила журналистам, что строительство новой больницы скорой помощи в Севастополе оказалось под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место.

«Те, кому городской совет Севастополя в украинские времена нарезал земельные участки в этом месте. Причём, тогдашние депутаты сделали это вопреки действующему Генплану, по которому вся земля в этом районе Фиолентовского шоссе отводилась под медицинский городок. Если мы посмотрим на кадастровую карту, которая определяет землеотводы под будущие объекты здравоохранения, то увидим наличие этих выделенных, но в натуре ещё несуществующих землеотводов под индивидуально жилищное строительство», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине нарезали под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.

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