Рим, , 14:26 — REGNUM

За 9 лет с 2010 по 2019 годы цены на жилую недвижимость в Италии снизились на 17,2%, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 2 июля, передает Affari Italiani.

Стоимость нового жилья за этот период выросла на 0,8%, а цены на вторичном рынке снизились на 23,7%.

Снижение цен продолжается, в первом квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года оно составило 1,3%.

В профильной национальной ассоциации говорят о продолжающемся кризисе, за время которого разорилось «бесчисленное» количество компаний рынка недвижимости.