Таллин, , 13:10 — REGNUM

Производство электроэнергии из горючих сланцев на электростанции эстонской государственной компании Eesti Energia 30 июня было полностью остановлено на 8 часов из-за низкой цены на электричество на бирже. Об этом сообщает издание ERR.ee.

«Это действительно первый случай, когда электростанции из-за низких цен на электроэнергию и низкого спроса были настолько недозагружены, что показатели оказались равны нулю», — рассказал руководитель предприятия Enefit Energiatootmine Март Проос.

В то время, как при пиковой нагрузке, которая в последний раз была в январе, предприятие может выдавать 1900 МВт•ч, на прошлой неделе показатели составляли от 50 до 200 МВт•ч, а 30 июля: в воскресенье, упали до нуля. По интересному совпадению, именно в этот день электростанции в Ида-Вирумаа исполнилось 50 лет.

Малые объёмы производства электроэнергии объясняются низкими ценами на неё на рынке, где предлагается электроэнергия из России, и высокими ценами квот на выбросы СО2 в атмосферу.

Как уже сообщалось, из-за высоких цен квот на выбросы и низких цен на электроэнергию в ближайшее время могут лишиться работы от 800 до 1000 эстонских энергетиков. А с учётом членов семей дохода могут лишиться около 6000 жителей города Ида-Вирумаа, населённого преимущественно русскоязычными.