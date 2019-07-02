Тамбов, , 12:54 — REGNUM

В Тамбовской области продолжают сокращать число долгостроев. В июле ключи от долгожданных квартир получат более 100 дольщиков в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации по итогам выездного совещания.

Рабочее совещание с участием вице-губернатора Олега Иванова Tambov.gov.ru

108 обманутых дольщиков в июле получат ключи от многоквартирного дома по улице Интернациональной, 69а, корпус 2 в Тамбове. Об этом сегодня, 2 июля, заявил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов, который провёл на объекте выездное рабочее совещание. В ходе визита он убедился, что корпус №2 готов к сдаче, а возведение рядом корпуса №3 идет полным ходом. Он отметил, что работы по благоустройству вокруг дома планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса. Сегодня здесь осуществляются работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования.

Во время рабочего совещания обсуждался вопрос о сносе незаконно возведенных гаражей на территории новостройки, которые мешают дальнейшему строительству. Олег Иванов дал ряд поручений по оперативному решению вопроса с гаражами.

Ввод в эксплуатацию третьего корпуса дома по Интернациональной, 69а намечен на осень этого года. Новоселья ждут 63 дольщика.

Напомним, с конца 2016 года строительство дома было законсервировано, а застройщик ООО «ЦентрЖилСтрой» объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО «АИЖК Строй» строительство продолжилось и недавно завершено.

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Как сообщало ИА REGNUM, «АИЖК-Строй» создано по инициативе главы администрации области Александра Никитина для эффективного решения проблем обманутых дольщиков. И несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.