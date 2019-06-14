На Тамбовщине продолжится строительство еще одного проблемного дома

Тамбов, , 19:21 — REGNUM Глава администрации области Александр Никитин сегодня, 14 июня, встретился с инициативной группой жилищно-строительного кооператива «Московская 30А», признанного проблемным, и обсудил меры по достройке этого дома, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В реестре пострадавших дольщиков этого дома — около сотни человек. Они объединились в ЖСК и активно сотрудничают с органами власти по возобновлению строительства дома после того, как фирма-застройщик «ЮКОН» была признана банкротом, а ее руководитель привлечен к уголовной ответственности.

При содействии администрации области строительство дома возобновлено. Найден подрядчик. За счет средств госпрограммы профинансировано удовлетворение требований льготных категорий пострадавших, среди которых участники Великой Отечественной войны, дети — сироты, многодетные семьи. В настоящее время идет процесс реализации свободных помещений, имеющихся в новостройке. Вырученные деньги будут направлены на финансирование строительства.

На возобновление строительства также будут направлены средства ООО «АИЖК Строй», которое учреждено администрацией области специально для решения проблем обманутых дольщиков.

«Реально понимаю, какие испытания людям приходится переживать, поэтому встречаюсь с жителями, объясняю, что делает региональная власть. С помощью «АИЖК Строй» мы уже достроили несколько проблемных домов. И дом на Московской тоже будет достроен», — пообещал Александр Никитин.

В соответствии с региональной «дорожной картой» планируемый срок ввода этого объекта в эксплуатацию — конец 2020 года.