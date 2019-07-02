Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM

В Новгородской области на начало 2019 года насчитывалось 163 объекта незавершённого строительства, в которые вложено 2,1 млрд рублей бюджетных средств. Такие данные приводит сегодня, 2 июля, Счётная палата Российской Федерации.

Среди новгородских «незавершёнок» — 16 объектов, строительство которых приостановлено более чем на полгода. В них было вложено 147,8 млн рублей из бюджета.

В целом по России Счётная палата РФ насчитала 62,6 тыс. незаконченных строек — это детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры, в которые к началу 2019 года было вложено более 4 трлн рублей бюджетных средств. В Северо-Западном федеральном округе больше всего долгостроев — 928 на 25 млрд рублей — в Ленинградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее комплексная проверка Счётной палаты РФ, проведённая в регионе в 2018 году, установила, что власти Новгородской области не обеспечивают исполнение мероприятий поэтапного снижения объёмов и количества объектов незавершённого строительства. На 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 269 незаконченных строек с общим объёмом затрат 4,9 млрд рублей.

Читайте также: Новгородские власти составят план по снижению объёмов недостроев